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Самая сильная девочка: соцсети пришли в восторг от детского фото Лилии Подкопаевой

Звезда спортивной гимнастики напомнила, как упорные тренировки помогают достичь больших целей

четверг, 16 января 2020, 17:58
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева порадовала фанатов ярким архивным фото в Instagram. На нем юная спортсменка в красном трико готовится сделать упражнение на бревне, а лицо ее выражает уверенность и сосредоточенность.

"Каждая тренировка делает тебя лучше!" - гласит мотивирующая подпись гимнастки.

Подписчики и друзья 41-летней Подкопаевой не смогли пройти мимо ее публикации, выражая в комментариях восторг и уважение.

"Большой чемпион!" - написала 19-летняя дзюдоистка Дарья Билодид, ставшая двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы в 2017 году.

"Дашулькин, ты наш золотой чемпион", - ответила на комплимент Лилия.

"Наша звезда,наша гордость и наше национальное достояние", - пишут поклонники спортсменки. - "Как же я за тебя болела! Самая сильная девочка", "Моя любимая гимнастка навсегда".

За свою спортивную карьеру Лилия Подкопаева получила 45 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых медалей. В 1995 году она стала абсолютной чемпионкой мира, в 1996 - чемпионкой Европы, а в 1996 выиграла Олимпийские игры в Атланте.

В 2019 году Подкопаева родила дочь - первого совместного ребенком с ее возлюбленного Игорем Дубинским. Также гимнастка воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным.

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