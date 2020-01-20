Премия Гильдии киноактеров 2020: все победители и лучшие наряды звезд

19 января в Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония награждения Премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards 2020). Одна из самых престижных премий в киноиндустрии отмечает выдающиеся достижения в кино и на телевидении, а также считается залогом успеха на "Оскаре". Вот, чья игра больше всего понравилась жюри Гильдии в 2020 году.

Брэд Питт, Дженнифер Энистон и Хоакин Феникс - в числе лауреатов Премии Гильдии киноактеров США 2020 года

Главную премию Гильдии киноактеров США получил актерский состав южнокорейского фильма "Паразиты". За лучшую мужскую роль наградили Хоакина Феникса ("Джокер"). Лучшую женскую роль исполнила Рене Зеллвегер ("Джуди"). Премии за лучшую роль второго плана среди мужчин и женщин получили Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") и Лора Дерн ("Брачная история"). Среди актеров сериалов почетные награды получили Питер Динклейдж ("Игра престолов"), Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу"), Тони Шэлуб ("Удивительная миссис Мейзел"), Фиби Уоллер-Бридж ("Флибег") и звездный состав британского сериала "Корона".

Главную награду вечера получил актерский состав фильма "Паразиты": Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн, Чо Еджон, Чхве У Сик, Пак Со Дам и Пак Со Чжун

Премия Гильдии киноактеров США в 2020 году стала для селебрити прекрасным поводом выгулять вечерние наряды. Вот, чьи образы на красной ковровой дорожке забрали все внимание фотографов.

35-летняя Скарлетт Йоханссон блеснула стройной фигурой в переливающемся платье Armani Privé с глубоким V-образным вырезом. Цвет морской волны превосходно подошел к зеленым глазам актрисы.

Дженнифер Лопес воплотила образ голливудской дивы в черном платье Georges Hobeika с открытыми плечами. Лоска 50-летней звезде добавили драгоценности Harry Winston на сумму более 9 миллионов долларов.

Дженнифер Энистон очаровала публику белым винтажным платьем Dior. 50-летняя обладательница премии за лучшую женскую роль в драматическом сериале привлекла внимание отсутствием бюстгальтера.

загрузка...

Изящная Зои Кравиц выбрала для вечера персиковое платье Oscar de la Renta, украшенное поясом в виде банта. Длинные белые перчатки превосходно оттеняют его изысканную простоту.

Звезда вечера Рене Зеллвегер выглядела превосходно в темно-синем платье Maison Margiela Haute Couture с причудливым лифом и интригующим разрезом. Образ 50-летней актрисы дополнили украшения Cartier.

Платья прямого кроя без бретелей стали настоящим трендом, и 23-летней Софи Тернер из "Игры престолов" в розовом Louis Vuitton с лифом в стиле бюстье такая тенденция определенно к лицу.

Риз Уизерспун в черно-серебристом платье Celine с высоким разрезом заслужила комплименты всех модных критиков.

15-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли-Бобби Браун выглядела взрослой и элегантной в белоснежном костюме от Louis Vuitton.

Актриса фильма "Однажды в Голливуде" Маргарет Куэлл подчеркнула изящную фигуру переливающимся брючным костюмом Chanel, а крупная брошь в виде цветка стала выгодным акцентом образа.

Пышное красно-розовое платье Schiaparelli актрисы и певицы Синтии Эриво притягивало взгляды причудливо драпированной юбкой.

Лора Дерн выглядела воплощением элегантности в темно-зеленом платье от Stella McCartney.

Элегантным и неожиданным стал образ аткрисы Шарлиз Терон, которая выбрала для вечера платье с коротким топом Givenchy. Пробор своей гладкой прически звезда украсила бриллиантами.

Звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи выглядела по-королевски в свободном черном платье Rick Owens.

Ранее theLime сделал первые прогнозы на Оскар-2020. Предсказываем, кто и почему станет победителем главной кинопремии.

В начале января в Лос-Анджеле раздали награды премии Золотой глобус-2020. Изучите лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.