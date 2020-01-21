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Дмитрий Комаров похудел на 10 кг и рассказал, как это ему удалось

Телеведущий осуществил свою мечту

вторник, 21 января 2020, 12:58
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Автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров похудел на 10 килограмм. Избавиться от лишних сантиметров телеведущему помог режим питания, который он соблюдал во время экспедиции в Китай.

Об этом путешественник рассказал в интервью "КП" в Украине". "Я осуществил свою мечту - похудел на 10 кг, чему очень рад. Специально не худел, это произошло само по себе", - говорит Комаров.

"Объяснить это могу только режимом питания. Я давно пытался похудеть, садился на какие-то диеты, но вес прыгал плюс-минус полтора килограмма максимум. А тут - 10 кг ушло легко. Я сейчас очень хорошо и гармонично себя чувствую, очень надеюсь не потерять это состояние", - добавил Дмитрий.

Отметим, что на съемках в Китае телеведущий провел почти полгода. В экспедицию к путешественнику приезжала молодая жена, победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко.

  • Ранее Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко показали свое семейное гнездышко. Как видно из фото, интерьер квартиры оформлен в стильных цветах.
  • Жена Комарова похвасталась романтическим сюрпризом от любимого. Дмитрий специально прилетел с экспедиции, чтобы поздравить Александру с 22-летием.

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