Солистка группы KAZKA полностью разделась ради идеального загара

Певица Александра Зарицкая из группы KAZKA любит баловать поклонников пикантными снимками. На днях вокалистка опубликовала фото в купальнике, а сейчас решила показать себя во всей красе.

Откровенный снимок исполнительница разместила в Instagram Stories. На фото Саша позирует на фоне волн. Из одежды на ней только шапочка, которая защищает голову от солнца. Чтобы фотография не была слишком интимной, пикантные места певица закрыла смайликом. "Отчаянные действия ради идеального загара", - написала Зарицкая.

Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая не стесняется показываться перед поклонниками без одежды, несмотря на свои пышные формы. Недавно певица призналась, что уже смирилась с тем, что никогда не будет худышкой.

"Я долго ненавидела то, что видела в зеркале. Ненавидела до тех пор, пока не поняла - другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор - сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму или понять, что я такая, как я есть, и пытаться усовершенствовать свои формы. Я за счастливую жизнь. За спорт и сладости", - призналась певица.

Фото: instagram.com/kazka.band

Украинские знаменитости после новогодних вечеринок улетели в теплые края и на горнолыжные курорты, откуда регулярно радуют поклонников яркими снимками. Но самыми популярными, конечно же, являются фотографии в бикини.

Настя Каменских показала фанам свой отдых в Мексике. Певица похвасталась своей женственной фигурой, а также показала бронзовый загар.

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