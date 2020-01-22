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Украинский музыкант рассказал о кризисе в браке и кто им с женой помог избежать развода

Олег Собчук разоткровенничался о личной жизни

среда, 22 января 2020, 18:42
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Фронтмен рок-группы СКАЙ Олег Собчук в браке уже 17 лет. За это время они с супругой переживали не только счастливые моменты. Были периоды, которые могли закончиться разводом, но тогда их отношения спасли дети.

Об этом музыкант рассказал в программе "Ранок з Україною". "Очень сильно держат дети. Несколько раз, честно, было такое, что дети удержали", - признался Олег.

"Мы двое четко понимаем, что не найдем лучшего, а если даже и найдем, то времени не будет, чтобы так притереться. Поэтому мы не позволяем бытовым мелочам кардинально повлиять на наши отношения", – добавил Собчук.

Олег и Мария Собчук женаты 17 лет. Сегодня супруги воспитывают двоих детей – 16-летнюю дочь Татьяну и 10-летнего сына Арсена. По словам музыканта, мальчик пока не определился с выбором профессии, а вот девочка посещает курсы графики, дизайна и анимации.

  • Ранее о кризисе в браке рассказал Сергей Бабкин. Помог ему сохранить отношения со Снежаной полтергейст, который живет вместе с ними, в их доме.
  • Вера Брежнева эмоционально отреагировала на очередные слухи об измене мужа. В последнее время в сети обсуждают возможный роман Меладзе с новой блондинкой из "ВИА Гры" - Эрикой Герцег.

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