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Было очень страшно: звезда "Женского Квартала" рассказала, как едва не утонула на съемках

Одна сцена актрисе далась нелегко

четверг, 23 января 2020, 10:10
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Звезда "Женского Квартала" Анастасия Евтушенко, которая сыграла главную роль в фильме "Посторонний" украинского режиссера Дмитрия Томашпольского, едва не лишилась жизни на съемках одной из сцен.

Об этом актриса рассказала накануне премьеры картины, которая состоится уже в этом году. "Работа над этой ролью запомнилась мне тем, что вокруг меня постоянно было много воды. Или я ее пила, или просто в ней находилась. А однажды, во время съемок одной из сцен я чуть не утонула", - признается Евтушенко.

По сюжету, героиня Анастасии должна была опуститься на дно бассейна и некоторое время находиться под водой. К ее рукам и ногам привязали гири.

"Ощущение, честно говоря, не из приятных. Я даже начала захлебываться, а в голове мысли: "Ну все, наверное, я уже тону", - вспоминает актриса.

В итоге в этой сцене вместо Евтушенко снялась ее партнерша по фильму Даша Трегубова.

"Я уже обрадовалась, а через два дня оказалось, что в кадре будет видна моя голова, так что надо таки погружаться и сниматься самой. Слава богу, со второй попытки и за пять дублей мы эту сцену отсняли, хотя и было очень страшно", - отметила Анастасия.

Напомним, что фильм "Посторонний" стал одним из лауреатов Международного кинофестиваля хорроров в Лос-Анджелесе Hollywood Blood Horror Festival и получил там награду за Лучший оригинальный сценарий. Примечательно, что эта награда для картины Дмитрия Томашпольского стала уже второй в этой категории.

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