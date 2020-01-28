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Лобода показала редкий кадр с дочками - перед такой милотой не устоял даже MONATIK

Певица порадовала фанов трогательным семейным кадром

вторник, 28 января 2020, 10:10
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Певица Светлана Лобода нечасто балует поклонников снимками с детьми. И если старшую Еву еще можно увидеть в ее Instagram, то фото полуторагодовалой Тильды - большая редкость. Но на днях артистка не удержалась и поделилась с фанами милой фотографией с малышками.

На фото Светлана держит Тильду на руках, а девочка в это время тянется к сестричке за поцелуем. "Безусловная любовь", - подписала семейный снимок Лобода.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Публикация певицы уже успела собрать около 300 тысяч лайков и массу восхищенных откликов. От комментариев не удержались и коллеги Лободы, в том числе и MONATIK.

Напомним, что Тильда родилась в мае 2018 года. Поклонники звезды считают, что отец малышки не кто иной, как лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сами артисты тесно общаются и часто видятся, подогревая слухи о своем романе.

  • Ранее Светлана Лобода отпраздновала день рождения. Свое 37-летие артистка встретила в компании близких друзей, среди которых был и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
  • Также певица опубликовала в соцсети короткое видео, после которого фанаты звезды принялись обсуждать возможную беременность певицы.

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