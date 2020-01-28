Мадонна похвасталась тайным оружием в гламурном аксессуаре - клинок у певицы всегда под рукой

Внимательные поклонники американской поп-дивы Мадонны наверняка не раз замечали при ней гламурную трость с резным набалдашником - время от времени певица появляется с ней на светских раутах, позирует перед камерами папарацци. И все бы ничего, вот только трость оказалась не таким уж и простым аксессуаром.

На личной странице в Instagram Мадонна вдруг решила похвастаться секретным клинком, который все это время скрывался в ее трости. И выглядит он довольно внушительно.

Фото: instagram.com/madonna

На видео запечатлен визит певицы в один из ресторанов Лиссабона (Португалия). Там эпатажная дива запросила лучшее красное вино и в шутку решила пригрозить официанту клинком: "Берегитесь! Не нальете мне хорошего вина, вот что случится…" - посмеялась Мадонна и взялась скручивать набалдашник с трости.

В комментариях фаны артистки несколько удивились такому гламурному аксессуару и назвали его бесполезным в опасной ситуации: "А теперь представьте любую опасную ситуацию, в которой на защиту у тебя есть от силы несколько секунд. Как быстро она достанет эту саблю?"

Действительно ли такой клинок необходим Мадонне для самозащиты, певица не уточнила. В свою очередь, фолловеры в соцсети уверены, что все это не более чем очередная эпатажная выходка артистки.

Ранее 61-летняя Мадонна рассказала о проблемах со здоровьем после отмены концерта. Певица пожаловалась на неописуемую боль после травмы.

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