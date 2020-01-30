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Певица Сиара объявила о третьей беременности, показав внушительных размеров живот: фото

Певица снова станет мамой

четверг, 30 января 2020, 18:00
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Известная американская певица, актриса и модель Сиара готовится в третий раз стать мамой. О своей беременности 34-летняя знаменитость сообщила поклонникам в Instagram.

Артистка опубликовала фото, на котором запечатлена с большим животиком. Певица позирует в бикини на вершине скалы, расположенной на островах Теркс и Кайкос. "Номер 3", - подписала фотографию Сиара.

Похожий снимок и с такой же подписью в своем микроблоге опубликовал и супруг певицы, игрок в американский футбол Расселл Уилсон.

Напомним, что Сиара и Рассел уже воспитывают двоих детей - дочь Сиенну Принцесс, которая появилась на свет в апреле 2017 года, и 5-летнего сына Фьюче Захир Вилберна, рожденного от отношений с рэпером Future.

  • Американская актриса Хлоя Севиньи, известная по сериалу "Американская история ужасов", беременна первенцем. Папарацци сфотографировали 45-летнюю звезду и ее бойфренда Синишу Маковича гуляющими по улицам Нью-Йорка.
  • 47-летняя актриса, звезда фильмов "Маска" и "Ангелы Чарли" Кэмерон Диас сообщила поклонникам радостную новость - она впервые стала мамой.

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