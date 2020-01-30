Певица Сиара объявила о третьей беременности, показав внушительных размеров живот: фото

Известная американская певица, актриса и модель Сиара готовится в третий раз стать мамой. О своей беременности 34-летняя знаменитость сообщила поклонникам в Instagram.

Артистка опубликовала фото, на котором запечатлена с большим животиком. Певица позирует в бикини на вершине скалы, расположенной на островах Теркс и Кайкос. "Номер 3", - подписала фотографию Сиара.

Похожий снимок и с такой же подписью в своем микроблоге опубликовал и супруг певицы, игрок в американский футбол Расселл Уилсон.

Напомним, что Сиара и Рассел уже воспитывают двоих детей - дочь Сиенну Принцесс, которая появилась на свет в апреле 2017 года, и 5-летнего сына Фьюче Захир Вилберна, рожденного от отношений с рэпером Future.

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