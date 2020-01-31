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55-летняя топ-модель ответила троллям, ругающим ее за увлечение пластической хирургией

Эль Макферсон утверждает, что стареет естественно

пятница, 31 января 2020, 14:01
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Австралийская топ-модель Эль Макферсон в 55 лет выглядит моложе своего возраста, регулярно балуя фанатов фотографиями стройной фигуры в купальнике. Однако не всем подписчикам знаменитости ее внешность кажется естественной.

Эль Макферсон в 1990 и 2019 году

"Что бы ты ни делала со своим лицом, остановись, - прокомментировал анонимный пользователь Instagram одно из ее фото. - Ты больше не похожа на себя. Почему люди с деньгами не могут не разрушать свои красивые лица. Пожалуйста, остановись. Ты была прекрасной когда-то, но сейчас - не очень".

Макферсон не стала мириться с хамством, и дала интернет-троллю отпор.

"Единственное, что я делаю, - изящно старею без каких-либо вмешательств. Извини, если это не соответствует твоему мнению о том, как я должна выглядеть. Я это я. Счастливая и здоровая, почти 60-летняя. Прикинь, да?"

Эль неоднократно отрицала, ложилась под нож хирурга, хотя и пробовала инъекции ботокса и коллагена. Супермодель заявляла, что они ей не помогли.

"Да, я пробовала разные вещи, но большинство из них не подходит для моего лица, - цитирует Эль издание Daily Mail. - Некоторые люди делают вещи, и выглядят хуже. Я немного боюсь и не хочу связываться с этим. На данный момент лучше оставить то, что у меня есть. Я делаю инъекции витаминов и работаю над своим питанием… Красивая улыбка, хорошие зубы, хорошие волосы, хорошая кожа, хорошее настроение стоят тысячи инъекций, ботокса, средств для ухода за лицом и масок".

  • Коллега Макферсон Синди Кроуфорд показала стройные ноги на обложке модного глянца. В новой фотосессии 53-летняя супермодель позирует с байком, и этот образ ей очень к лицу.
  • 50-летняя Дженнифер Лопес показала соблазнительную фигуру в купальнике. Судя по фото, время решило обходить звезду стороной.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: модель

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