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Певица МакSим берет паузу в карьере из-за проблем со здоровьем

Менеджер артистки выступила с официальным заявлением

суббота, 1 февраля 2020, 13:50
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Российская певица МакSим (Марина Абросимова) уходит в бессрочный творческий отпуск. Такое решение исполнительница приняла в связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в ДТП.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова. По ее словам, МакSим временно покидает сцену по настоятельной рекомендации врачей. Сколько же времени продлится этот перерыв, неизвестно. Все предстоящие концерты певицы, а также запланированные мероприятия отменены.

"Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали", - добавила Соколова.

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Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Напомним, что авария произошла весной 2019 года. МакSим ехала в аэропорт, 23 апреля она должна была улететь на съемки нового клипа. По дороге у автомобиля лопнуло колесо, после чего его понесло на мокрой трассе и едва не выбросило в кювет. Певица сильно ударилась головой, а ее тело покрылось синяками и гематомами.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: МакSим

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