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Сын Джона Леннона перенес срочную операцию - родимое пятно оказалось не таким уж безобидным

По словам музыканта, он годами не подозревал об угрозе пятна на коже

понедельник, 3 февраля 2020, 15:24
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Британский музыкант Джулиан Леннон, сын Джона Леннона от первого брака, перенес срочную операцию по удалению злокачественной опухоли. Едва ли не всю жизнь Леннон-младший прожил с родимым пятном на голове, но никогда не видел в нем угрозы.

Как рассказал музыкант на личной странице в Инстаграм, на родимое пятно во время обычного осмотра в клинике обратила внимание его дерматолог. Результаты биопсии показали, что спустя годы отметина на теле Леннона перестала быть такой уж безобидной. Ему тут же назначили операцию по ее удалению.

"Дерматолог заметила небольшую шишку на моей голове, которая на самом деле в течение последних 57 лет была родимым пятном. Правда, на этот раз ощущения и ее вид были несколько другими", - рассказал музыкант.

Операция прошла успешно и сегодня музыкант благодарит судьбу, что проблема была замечена вовремя: "Не могу передать вам, что творилось у меня внутри. Я радовался и в то же время приходил в ужас от одной мысли, что мог уйти в любой момент. Меня до сих пор колотит", - признался Леннон.

Джулиан Леннон с отцом

Пост на странице музыканта собрал более 14 тыс. лайков и несколько тысяч комментариев, в которые подписчики пожелали ему долгих лет жизни и вдохновения на новые свершения.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Джон Леннон

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