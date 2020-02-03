Звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа с лысиной и накладными мышцами засветился в веселой рекламе

2 февраля в США состоялся матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги - Супербоул-2020. В рамках самого популярного телевизионного события года традиционно транслируется дорогая креативная реклама с участием звезд, и в этот раз особенно забавным оказался ролик компании Quicken Loans Inc. с Джейсоном Момоа в главной роли.

Звезда "Игры престолов" посмеялся над образом мускулистого мачо, который сделал его мировой знаменитостью. На видео он возвращается в роскошный особняк, рассказывает о достоинствах собственного дома, параллельно избавляясь от ботинок на скрытом каблуке, накладных бицепсов, фигурного пресса и длинных локонов.

"Что дом значит для меня? Это мое святилище. Это единственное место, где я могу сбросить свои доспехи. Только здесь мне комфортно в своей собственной шкуре. Понимаете, о чем я? Дом, это место, где я могу быть собой", - говорит Момоа, демонстрируя сверкающую лысину и худощавую фигуру.

В конце видео появляется жена Момоа, Лиза Боне, помогая тщедушному супругу делать жим лежа.

Среди других смешных роликов Супербоула-2020 - реклама Jeep с 69-летним Биллом Мюрреем, где он возвращается в знаменитый "День сурка".

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