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Звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа с лысиной и накладными мышцами засветился в веселой рекламе

Актер снял "доспехи" и показал фанатам "настоящего себя"

понедельник, 3 февраля 2020, 14:37
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2 февраля в США состоялся матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги - Супербоул-2020. В рамках самого популярного телевизионного события года традиционно транслируется дорогая креативная реклама с участием звезд, и в этот раз особенно забавным оказался ролик компании Quicken Loans Inc. с Джейсоном Момоа в главной роли.

Звезда "Игры престолов" посмеялся над образом мускулистого мачо, который сделал его мировой знаменитостью. На видео он возвращается в роскошный особняк, рассказывает о достоинствах собственного дома, параллельно избавляясь от ботинок на скрытом каблуке, накладных бицепсов, фигурного пресса и длинных локонов.

"Что дом значит для меня? Это мое святилище. Это единственное место, где я могу сбросить свои доспехи. Только здесь мне комфортно в своей собственной шкуре. Понимаете, о чем я? Дом, это место, где я могу быть собой", - говорит Момоа, демонстрируя сверкающую лысину и худощавую фигуру.

В конце видео появляется жена Момоа, Лиза Боне, помогая тщедушному супругу делать жим лежа.

Среди других смешных роликов Супербоула-2020 - реклама Jeep с 69-летним Биллом Мюрреем, где он возвращается в знаменитый "День сурка".

Рэпер Lil Nas X и 75-летний актер вестерном Сэм Эллиотт устроили танцевальный дуэль под Old Town Road. Ставки высоки: победитель забирает домой сумку с чипсами Doritos.

Смешной отсылкой к мультфильму "Головоломка" стала реклама Bud Light, снятая прямиком из мозга исполнителя Post Malone.

Звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон превратился в Джека Торренса и близняшек из фильма "Сияние" для рекламы напитка MTN DEW.

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Персонажи мультсериала "Рика и Морти" попали в рекламный ролик чипсов Pringles, из которого невозможно выбраться.

Эллен ДеДженерес с женой Портией де Росси снялись в веселой рекламе Alexa от Amazon. Ролик устроили зрителям короткую экскурсию в мир до появления виртуального ассистента, который умеет рассказывать шутки и новости, включать музыку и доставлять сообщения.

  • Дэниел Крейг подшутил над образом Джеймса Бонда в забавном рекламном ролике. В нем он тщетно пытается избавиться от амплуа агента 007.
  • Талантливый человек талантлив во всем? Илон Маск выпустил свой танцевальный трек, и оценить его вы можете прямо сейчас.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Джейсон Момоа

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