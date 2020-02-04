Леди Гага показала откровенное фото с новым бойфрендом: с кем встречается певица

Леди Гага решила не скрывать от фанатов личную жизнь, опубликовав в Instagram фото с новым бойфрендом, инвестором Майклом Полански. Пара встречается с декабря 2019 года, но впервые появилась на публике 2 февраля на игре Супербоул-2020. Матч проходил в Майами, и после главного спортивного события года влюбленные посвятили время друг другу.

"Нам было так весело в Майами. С любовью ко всем моим маленьким монстрам и фанатам, вы лучшие!" - написала звезда.

На фото 33-летняя певица, одетая в голубой купальник и сетчатый топ, выглядит очень довольной в объятиях Полански.

"Кое-кто в тебя влюблен!" - пишут поклонники исполнительницы. "Найдите кого-то, кто будет смотреть на вас так, как он смотрит на нее", "У тебя отличный вкус на симпатичных мужчин, девочка", "Он похож на молодого Джорджа Клуни!"

Новый парень Леди Гаги - выпускник Гарварда и бывший инвестор из Силиконовой долины. Он который работает генеральным директором в компании Parker Group, основанной соучредителем Facebook Шоном Паркером. Пара познакомилась на вечеринках, которые Паркер проводил в своем доме в Лос-Анджелесе.

Ранее мать Леди Гаги рассказала о школьной травле и депрессии ее дочери. Оказывается, в средней школе поп-звезда была изгоем среди сверстников.

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