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Слава из "НеАнгелов" приодела дочь-стилягу - такой леди пора бы в кадр с мамой

5-летняя Лаура уже решила, что хочет быть звездой. Что ж, у малышки есть все шансы

среда, 5 февраля 2020, 16:10
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Собираясь на съемки, солистка "НеАнгелов" Слава Каминская решила показать подписчикам, кто составит ей компанию. На личной странице в Инстаграм певица опубликовала фото дочери Лауры и просто очаровала всех, кто не прошел мимо снимка. Ведь малышка - та еще модница.

"Собираемся на съемку <...> Моя маленькая взрослая Лаура", - прокомментировала фотографию артистка.

Фото: instagram.com/babaslavka

Лауре, дочери Славы и Эдгара Каминских, всего пять. Однако в таком стильном образе, как отметили фолловеры певицы, девочка выглядит значительно старше: "Слава, какая она у вас красотка", "Вау, вот это лук. Мама молодец, так держать", "Такая взрослая и красивая уже", - восхищаются в комментариях под снимком.

Примечательно, что это не первый случай, когда девочка приводит фолловеров мамы в восторг. Время от времени Каминская делится яркими фото, а также рассказывает о дочери забавные истории.

Фото: instagram.com/babaslavka

Фото: instagram.com/babaslavka

В одном из последних постов певица упомянула, что 5-летняя Лаура уже решила, что в будущем хочет стать звездой. Что ж, пока у малышки есть все шансы.

  • Слава Каминская и Эдгар Каминские развелись в июле 2019 года. О расставании пары ходило много слухов, но недавно пластический хирург решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.
  • Позже в сеть попало фото, на котором бывшие супруги целуются. Снимок был сделан на празднике в честь дней рождения их детей. Спустя время солистка "НеАнгелов" решила прокомментировать этот романтический жест.

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