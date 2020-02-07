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Ким Кардашьян рассказала мистическую историю о младшем сыне, рожденном суррогатной матерью

Звезда считает, что мальчик является реинкарнацией ее отца

пятница, 7 февраля 2020, 12:07
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Младший сын Ким Кардашьян и Канье Уэста Псалом был рожден от суррогатной матери, но звезда реалити-шоу уверена, что в нем живет дух ее покойного отца Роберта Кардашьяна. Об этом Ким рассказала изданию E!News.

По словам Ким, в мае 2019 года, перед рождением Псалма, она посетила слепого медиума на Бали. Та сказала, что у Кардашьян будет еще один сын, и что он будет реинкарнацией ее отца.

"Она понятия не имела, - сказала Ким о слепой провидице. - Никто из моей команды не знал, что у меня есть суррогатная мать, беременная мальчиком".

Еще одно мистическое событие ждало Кардашьян после рождения Псалма. К няне, несущей мальчика, подошла женщина и спросила: "Это ваш сын?" Когда та ответила отрицательно, женщина сказала: "Сообщите его маме, что это перевоплощение члена ее семьи".

"Вся моя семья думает, что это мой папа, и он такой эмоциональный и похож на него, - сказала Ким о Псалме. - Он левша, как мой папа. Я даже не знала, что поверю в реинкарнацию, но сейчас верю. Я хочу в это верить!"

Отец Ким, известный адвокат Роберт Кардашьян, умер в июле 2003 года от рака пищевода.

  • Ким Кардашьян рассказала о своей диете и призналась, что не дает детям мясо. Никто в большой семье Кардашьян-Уэст не употребляет в пищу мясо теплокровных животных.
  • Ким Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей. Норт (Север), Сейнт (Святой), Чикаго и Саам (Псалом) - не самые обычные имена, как ни крути.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Ким Кардашьян

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