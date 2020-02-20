16-летняя звезда "Очень странных дел" пожаловалась на оскорбления в сети - ее ругают за взрослый стиль

Милли Бобби Браун, играющую Оди в сериале Netflix "Очень странные дела", исполнилось 16 лет. Но вместо милых фото и торжественных речей девушка опубликовала в Instagram серьезный пост о том, как повлияла на нее критика в СМИ и социальных сетях.

Фото: @milliebobbybrown в Instagram

Свое послание Милли дополнила видео, в котором появляются скандальные заголовки и комментарии: "Звезда "Очень странных дней" ушла из Twitter из-за буллинга", "Милли Бобби Браун раскритиковали за взрослый стиль", "Когда Милли Бобби Браун так изменилась? Менопауза?" "Милли Бобби Браун призналась, что напугана и бессильна против травли в сети". Также ролик показывает кадры из детства звезды и ее выходы на красную дорожку.

"Наш мир нуждается в доброте и поддержке, чтобы мы, дети, росли и преуспевали. Последние несколько лет были нелегкими, я это признаю. Бывают моменты, когда я расстраиваюсь из-за неосторожных, неуместных комментариев, сексуализации и ненужных оскорблений, которые в конечном итоге причинил мне боль и заставили чувствовать себя незащищенной. Но меня не победить, - написала Браун. - Я буду продолжать делать то, что люблю, и отправляю это послание, чтобы перемены наступили. Давайте сосредоточимся на том, что нужно изменить, и я надеюсь, что это видео покажет вам, что происходит за кулисами заголовков и мерцающих огней. Не волнуйтесь, я всегда найду способ улыбнуться".

Фото: @milliebobbybrown в Instagram

Поздравить и подбодрить именинницу в комментариях решили многие знаменитые коллеги.

"Ты демонстрируешь потрясающее равновесие в этом контролирующем бизнесе. Наслаждайся каждым аспектом своего 16-летия. Поверьте мне, это не остановится, даже когда тебе будет 35, как мне. Хорошо, мне не 35. Но держись там, милая", - пошутила 47-летняя оскароносная актриса Октавия Спенсер.

К поздравлениям также присоединились Ноа Шнапп, Белла Хадид, Ноа Сайрус и другие звезды.

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