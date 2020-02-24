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Леся Никитюк не угодила фанатам фото в купальнике - его назвали неудачным и вульгарным

Соблазнительный снимок телеведущей подвергли неприятной критике

понедельник, 24 февраля 2020, 18:20
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Модельная фигура Леси Никитюк давно восхищает поклонников, но новое фото телеведущий вместо привычных комплиментов навлекло на себя критику в Instagram.

"1/2/3??? Мне первая нра… ее и выставила", - написала Никитюк под снимком с отдыха в Египте. На нем она позирует в черном бикини, шифоновой накидке и леопардовой шляпке, томно откинув голову.

Фото: @lesia_nikituk в Instagram

Несмотря на сексуальную позу и безупречное тело Никитюк, комментарии, набравшие больше всего лайков, оказались негативными:

"Ты хочешь сказать, что это классное фото?"

"Очень секси, но что с губой?"

"Леся, я тебя очень люблю, но это фото вульгарно, неприятно смотреть".

Леся с замечаниями мириться не захотела, и на следующий же день опубликовала в Instagram пост, в котором высмеяла одну из недовольных поклонниц: "Хотела без бюстгальтера одеть этот топ... но Цьоця Наташа меня не поймёт. P.S. Для тех, кто не в курсе! Вчера меня не взлюбила в комментах какая-то тетя Наташа из Новосибирска 50+.. А я же не могу от этой мысли… что ей не угодила".

Фото: @lesia_nikituk в Instagram

На сей раз комментаторы решили не рисковать, и оставили под фотографией Леси комплименты и слова поддержки:

"Хорошо что это тётя Наташа на страницу к Оле Поляковой не заходит, а то у неё бы сил не хватило столько комментариев писать".

"Как можно Вас и не любить? Человеку с таким убийственным чувством юмора можно все простить, даже фото в неглиже".

  • Леся Никитюк решила стать певицей и даже записала свою первую сольную песню. Композиция получила название "Ями" и стала саундтреком к новому тревел-шоу ведущей Le Маршрутка.
  • Также Леся Никитюк продемонстрировала свое beauty-перевоплощение. Телеведущая опубликовала коллаж из двух снимков. На первом фото Леся запечатлена без косметики на лице, на втором - с "боевой раскраской".

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Леся Никитюк

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