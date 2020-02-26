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Актриса Роуз Макгоуэн завела роман с девушкой после расставания с транс-моделью

Звезда "Зачарованных" призналась, что ей было сложно встречаться с человеком, который не считал себя ни мужчиной, ни женщиной

среда, 26 февраля 2020, 14:39
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46-летняя актриса и непримиримый враг Харви Вайнштейна Роуз Макгоуэн недолго оставалась одна после разрыва с бигендерной моделью Рейн Дав. Издание Page Six пишет, что звезда сериала "Зачарованные" сейчас в отношениях с девушкой по имени Сиенна.

Роуз Макгоуэн с девушкой СиеннойФото: @rosemcgowan в Instagram

"Я знаю, что людям очень удобно навешивать ярлыки. У меня сейчас отношения с замечательной молодой женщиной по имени Сиенна, и она называет себя лесбиянкой. Но я так себя не идентифицирую… я не знаю", - сказала актриса.

О расставании с моделью, которая благодаря андрогинной внешности работала в женских и мужских образах, Макгоуэн не распространяется. Их разрыв произошел после того, как Дав за $10 тыс. продала частную переписку с актрисой Азией Ардженто, в которой та призналась в сексе с несовершеннолетним.

"Я просто скажу, что… люди приходят к вам, когда вы не в лучшем состоянии, но они могут быть неподходящими людьми", - сказала она добавив, что встречаться с небинарным человеком было сложно, а в отношениях с Сиенной она нашла "много комфорта и счастья".

  • Роуз МакГоуэн раскритиковала наряд Натали Портман на "Оскаре", назвав ее активизм отвратительным. Поклонники актрисы такую агрессию не поняли, и многие из них ее осудили.
  • Харви Вайнштейна, которого Роуз МакГоуэн обвиняла в изнасиловании, признали виновным в сексуальном насилии. После вердикта присяжных продюсера увезли в больницу.

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