Совсем другая: поклонники не узнали Ани Лорак на ее новом фото

Ани Лорак поделилась с поклонниками снимком, на котором запечатлена с новой прической - челкой и легкими локонами. Фанаты артистки признались, что с трудом узнали ее.

На снимке, опубликованном в Instagram, Каролина снимает себя в зеркале. Судя по всему, кадр сделан в гримерке. Публикацию певица подписывать не стала, а лишь сопроводила смайликом в виде губ.

Фото: instagram.com/anilorak

Фанаты звезды принялись бурно комментировать фото. Многие написали, что сразу не узнали своего кумира, а некоторые подметили, что Ани Лорак похожа на Таисию Повалий.

"Вас прям не узнать", "Мне на Повалий похожа", "Совсем другая Ани", "Прям не узнала новый стиль", "Я если честно не узнала", "Не узнала пока не увидела никнейм", "Похожа на Таисию Повалий", - пишут фаны.

Фото: instagram.com/anilorak

Также нашлись и те, кто обвинил певицу в злоупотреблении уколами красоты.

"Изменилась до неузнаваемости", "Зачем так сильно лицо переделывать, ведь красотка была", "Чего-то она себе сделала", "Перекроила себя до неузнаваемости,теперь очень похожа на других перекроенных", - пишут другие.

Ранее Ани Лорак представила песню "Ухожу", записанную в дуэте с певцом Мишей Марвиным, братом украинской исполнительницы TAYANNA. К написанию сингла руку приложил возлюбленный певицы, российский саунд-продюсер Егор Глеб.

Также певица заставила поклонников думать, что она выходит замуж за своего молодого бойфренда. Поводом для разговоров в сети стало одно из последних фото Ани Лорак, на котором она засветила кольцо.

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