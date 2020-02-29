Леся Никитюк показала, как правильно позировать на отдыхе: фото

Вернувшись из отпуска украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников снимками из Египта. На этот раз знаменитость показала яркий коллаж, который точно поднимет настроение каждому.

На своей странице в Instagram звезда "Орла и Решки" показала, как красиво позировать на отдыхе. На первом фото Леся запечатлена с серьезным выражением лица, как настоящая модель, а на втором - стоит на лужайке, изображая секси-кошечку. "А как ты позируешь 1/2?, - поинтересовалась ведущая у своих фолловеров.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники Леси осыпали своего кумира комплиментами, отмечая ее стройную фигуру, а также похвалили за отменное чувство юмора.

"Крутая", "Леся, ты просто супер", "Ну сказать что шикарно выглядишь, это совсем ничего не сказать", "Какая же ты красавица", - пишут фаны под постом Никитюк.

Леся Никитюк устала от бесконечных расспросов о своем росте и решила на всю страну рассекретить свои параметры. Ведущая рассказала, какой у нее рост, объем груди, размер ноги и даже - длина мизинца.

Леся Никитюк решила стать певицей и даже записала свою первую сольную песню. Композиция получила название "Ями" и стала саундтреком к новому тревел-шоу ведущей Le Маршрутка.

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