Осадчая показала объятия Горбунова с сыном - градус милоты зашкаливает

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками трепетным снимком своих любимых мужчин, который не оставит равнодушным никого.

На фото, опубликованном в Instagram, Юрий Горбунов держит трехлетнего Ивана на руках и крепко его обнимает. "Парни Горбуновы", - подписала нежный кадр ведущая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Также Осадчая опубликовала снимок, на котором сынишка позирует, сидя на стуле. Мальчик смотрит в окно, вид из которого выходит на город. "Настроение - сидеть, созерцать и думать", - написала счастливая мама.

Снимок традиционно сделан со спины, поскольку звездные родители пока не готовы показывать публике лицо малыша.

Фото: instagram.com/kosadcha

В прошлом месяце сыну Кати Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось три года. Звездные родители устроили Ивану веселый праздник, организовав вечеринку в детском саду.

Также телеведущая поделилась в Instargam милой фотографией сына Ивана, на котором мальчик позирует возле окна. Поклонники пришли к выводу, что малыш похож на своего звездного отца - Юрия Горбунова.

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