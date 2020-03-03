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Тимур Мирошниченко показал трогательные фото с крестин маленького сына

Таинство крещения прошло в одном из киевских храмов

вторник, 3 марта 2020, 09:57
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Украинский ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко крестил маленького сына Марко, который появился на свет в январе этого года.

Кадрами с таинства крещения телеведущий поделился на своей странице в Instagram. Обряд проходил в Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве.

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Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)

Супруга телеведущего в свою очередь опубликовала трогательное видео из храма. "Я очень хочу делиться с вами теплом и счастьем! Это был очень красивый, очень трепетный день, наполненный светом и любовью! И я очень хочу, чтобы и вы это почувствовали!", - написала Инна.

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Публикация от Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)

Напомним, что Тимур Мирошниченко и его избранница Инна Рудник поженились в январе 2018 года. В июне того же года у супругов родилась дочь, которую они назвали Мией. А 19 января 2020-го на свет появился второй ребенок пары - сын Марко.

  • Украинская певица Наталка Карпа и герой АТО Евгений Терехов крестили свою маленькую дочь Злату, которая появилась на свет в декабре прошлого года. Крестным папой девочки стал лидер группы "Антитела" и отец двоих сыновей Тарас Тополя.
  • Украинский комик Юрий Ткач и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар стали кумовьями. Знаменитости крестили дочь звездного психолога Натальи Холоденко - Вивьен.

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