alyona alyona представила саундтрек к спортивной драме "Пульс"

В среду, 4 марта, украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) презентовала трек GO! Песня стала саундтреком к новой украинской драме "Пульс".

О выходе сингла рэперша сообщила на своей странице в Instagram. "Друзья, рада представить вам мой саундрек к фильму "Пульс". История Оксаны очень вдохновила меня. Идти к цели несмотря на все проблемы и оставаться при этом человеком - замечательный сюжет, прекрасный пример, замечательная настоящая история. Для меня честь быть частью этого!", - написала исполнительница.

По сюжету фильма, украинская легкоатлетка Оксана мечтает попасть на Олимпийские игры, но из-за автомобильной аварии она почти теряет зрение. Казалось бы, что теперь жизнь девушки уже никогда не будет связана со спортом. Вот только Оксана не собирается сдаваться и отказываться от своей мечты.

Премьера спортивной драмы "Пульс" запланирована на 19 марта 2020 года.

Ранее alyona alyona (Алена Савраненко) представила эмоциональный трек "Коли ховають молодих". Эта песня - воспоминание о тех, чья жизнь оборвалась слишком рано.

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