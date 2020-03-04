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Собака усыновила осиротевших енотов и заботится о них, как о родных щенках: видео

Заботливая кормилица не смогла бросить сирот в беде

среда, 4 марта 2020, 17:55
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Четверо новорожденных енотов из Сан-Хосе (Коста-Рика) трагически потеряли родную мать, но тут же получили любящую мачеху в лице маленькой собаки породы рэт-терьер. Трогательная история появилась в соцсетях канала ViralHog.

"Один из наших доберманов сделал это, - с сожалением призналась свидетельница инцидента Мари-Одри Каррьер. - Маму-енота похоронили, не зная, что у нее есть дети. В итоге мы нашли маленьких енотов и привезли их. Им было всего несколько дней".

Когда малыши оказались в безопасности, повышенный интерес к ним проявила одна из собак Каррьер. "Мы думали, что она хочет их съесть. Она все время скулила и царапалась. Мы подпустили ее, удерживая на поводке, а она перевернулась и в течение 15 минут кормила их молоком", - написала хозяйка.

На видео заботливая собачка обращается с маленькими енотами, будто они ее собственные щенки, а когда человек с камерой взял одного из них на руки, она заметно занервничала. Похоже, обреченные на верную гибель сироты действительно нашли надежного защитника и ласковую кормилицу.

"Черно-белые люди все еще ссорятся из-за цвета кожи, но животные разных видов показывают нам, как правильно любить", - пишут растроганные пользователи сети.

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