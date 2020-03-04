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The Prodigy почтили память вокалиста - год назад Кит Флинт покончил с собой

4 марта тело музыканта нашли в его доме в Эссексе

среда, 4 марта 2020, 15:08
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4 марта 2019 года счеты с жизнью свел британский музыкант Кит Флинт, вокалист популярных электронщиков The Prodigy. В день смерти друга участники группы почтили его память постом в социальных сетях.

"Прошел год с тех пор, как ты покинул нас, мы скучаем по тебе каждый день, чувак. Твой свет ярок. Ты всегда будешь здесь с нами, ты ведь знаешь - WE LIVE FOREVER! Навсегда в наших сердцах. Лиам и Максим Х", - написали коллеги Флинта.

Напомним, о смерти 49-летнего вокалиста первым в Инстаграм сообщил основатель группы Лиам Хоулетт. Тело музыканта нашли в его доме в Эссексе. После проведения экспертизы полицейские заявили, что смерть артиста не имеет признаков насилия.

Вскоре после новостей о смерти Флинта на официальной странице The Prodigy в Инстаграм появилось еще одно сообщение Лиама Хоулетта. Согласно ему, Флинт покончил с собой. Лишь в августе этого года стало известно, что у музыканта собрались миллионные долги.

Кит ФлинтФото: facebook.com

В августе прошлого года The Prodigy впервые после смерти Флинта вернулись в студию, хотя дальнейшие планы группы пока остаются в секрете.

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