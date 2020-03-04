Звезда "Рассказа служанки" ответила на слухи о помолвке с Томом Крузом

Элизабет Мосс, сыгравшая главную роль в сериале "Рассказ служанки", ответила на слухи об отношениях с Томом Крузом. Ведущий ток-шоу "Смотри, что случилось в прямом эфире" Энди Коэн спросил, как она отреагировала на новости о своей помолвке, и та призналась, что подобные разговоры ее "действительно смутили".

Фото: @elisabethmossofficial в Instagram

"Я получила множество сообщений, в которых люди писали: "Почему ты нам не сказала?" Это действительно удивило моих друзей, но в основном они подшучивали, потому что знали, что это, очевидно, неправда", - сказала 37-летняя Мосс.

Ситуация усугубилась, когда один из таблоидов напечатал фото Тома и загадочной незнакомки на обложке с кричащим заголовком "Первый поцелуй со времен Кэти [Холмс]". Увидев затылок блондинки, которой приписали ее имя, Элизабет запротестовала: "У меня никогда не было такой стрижки. Я никогда не укладываю так волосы. Это явно не я".

Элдис Ходж, коллега Мосс по фильму "Человек-невидимка", пошутил, что если люди придумывают, за кого ты выходишь замуж, это явно успех. "Спасибо! Я приму это", - рассмеялась актриса.

Отношения Элизабет Мосс и 57-летнего Тома Круза стали муссировать в желтой прессе, поскольку оба они являются открытыми последователями Саентологической церкви.

В Церкви саентологии бывшую жену Круза Николь Кидман считают персоной нон грата. Более того, вера Тома разрушила отношения актрисы с ее приемными детьми.

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом отменили из-за коронавируса в Италии. Боевик должны были снимать в Венеции, но в городе запретили все общественные мероприятия.

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