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Украинская певица рассказала, сколько денег в ее творчество вложил брат-депутат

По словам артистки, это незначительная сумма

четверг, 5 марта 2020, 10:17
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Разговоры о том, что к популярности Ирины Федишин приложил руку ее троюродный брат-депутат, ходят уже давно. И только сейчас певица решила рассказать, какую сумму в ее раскрутку вложил богатый родственник.

Об этом поп-исполнительница поведала в программе "Зірковий шлях". По словам Ирины, популярность она заработала своим трудом, а брат в ее творчество внес незначительную сумму.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Никто не хочет в это верить, что Ира Федишин своим упорным трудом, все начинают искать подводные камни. Ага, значит, есть брат, значит, брат вложил кучу денег, кучу миллионов, поэтому она стала такой крутой", – говорит Федишин.

"Это была очень незначительная сумма. Не тысячи долларов. Не знаю, какой мы писали спонсорский пакет, просили на первый сольный концерт. Где-то 5-10 тысяч гривен, он был генеральным партнером", – рассказала артистка.

  • Ранее Ирина Федишин попала в ДТП, возвращаясь после полуночи с концерта в Шепетовке домой во Львов. Больше всего в аварии досталось мужу и продюсеру певицы, Виталию Федишину: мужчина получил сотрясение мозга, а на ногу ему наложили шину.
  • Смотрите также на theLime, как Ирина Федишин провела телеведущей Кате Осадчей экскурсию по своей квартире во Львове. В ней нашлось место колоннам, витражам и фортепиано на кухне.

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