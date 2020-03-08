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Это нечто особенное: MONATIK рассказал, как удивляет любимую на 8 Марта

Праздничный день супруги всегда проводят вместе

воскресенье, 8 марта 2020, 09:05
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Украинский хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик) рассказал, как удивляет любимую жену на 8 Марта. По словам артиста, праздничный день не обходится без любимых цветов Ирины - пионов.

"Она очень любит пионы. Это ее самые любимые цветы. Я знаю место, где их можно приобрести в любое время года", - сказал певец журналистам канала "Украина". Монатик добавил, что в этом году еще приготовил для любимой "нечто особенное".

Фото: instagram.com/irinamonatik

MONATIK также рассказал, что этот праздничный день они с Ириной всегда проводят вместе.

"Если взять всю историю 8 Марта, как мы празднуем, то это разнообразные места. Иногда дома, порой на выезде, потому что мы гастролируем и часто это происходит вместе с женой. Особенно на 8 Марта. Поэтому по-разному. Мы импровизаторы в этом плане. Главная традиция – что это праздник для нас", – поделился музыкант.

Фото: instagram.com/irinamonatik

  • Ранее MONATIK, который обычно держит личную жизнь за плотным занавесом, впервые открыто показал младшего сына Платона. В январе мальчику исполнилось уже три года, и за это время ни певец, ни его супруга Ирина Демичева ни разу не показывали его публике.
  • А Ирина Демичева познакомила поклонников с самым маленьким членом семьи - собачкой породы мальтипу. Этот пушистый комочек больше похож на плюшевую игрушку, чем на щенка.

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