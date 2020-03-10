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Актер сериала "Ходячие мертвецы" покусал женщину и попал за решетку

Похоже, нападавший слишком сильно вжился в роль зомби

вторник, 10 марта 2020, 13:00
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Американский актер Майкл Манди, сыгравший зомби в сериале "Ходячие мертвецы", был арестован после нападения на женщину. Таблоид The Sun сообщает, что он избил и покусал свою жертву.

Майкл Манди в 3 сезоне сериала "Ходячие мертвецы"

41-летняя Беверли Джексон и 52-летний Манди встретились в Ливерпуле 8 лет назад, когда вместе со съемочной группой "Ходячих" он встречался с поклонниками франшизы. Жертва сообщила, что сначала Манди был обходительным и даже пообещал ей "билет в шоу-бизнес". "Я влюбилась в него. Он был очень обаятельным и обещал помочь мне попасть в кино. Но он становился все более и более агрессивным", - сказала она.

Отношения пары длились до 2018 года, когда Манди впервые напал на женщину в гостиничном номере. "Он ударил меня по лицу, укусил мою кисть, руку и спину, ударил меня ногой и выбросил из комнаты", - рассказала Джексон.

В ноябре 2019 года Манди осудили и заключили в тюрьму за нападение, выписав запрет приближаться к жертве, но после освобождения он нарушил запретительный приказ и вновь попал за решетку. Актер должен выйти из ливерпульской тюрьмы в 2020 году, но его бывшая призналась, что боится этого дня. "Он не остановится, пока я не умру", - сказала она The Sun.

Манди снимался "Ходячих мертвецах" в 2011-2012 году, а также в фильме "Полет" с Дензелом Вашингтоном.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: сериалы

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