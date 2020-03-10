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Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на расспросы о болезни и состоянии актрисы

Похоже, семья актрисы действительно проводит время в Италии

вторник, 10 марта 2020, 16:18
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Пока СМИ продолжают обсуждать "исчезновение" Анастасии Заворотнюк из московской клиники, дочь актрисы Анна вдруг решила ответить на расспросы ее подписчиков в Инстаграм о здоровье и состоянии матери-знаменитости.

Похоже, звезда сериала "Моя прекрасная няня" сейчас действительно находится в Италии, откуда время от времени публикует свежие фотографии ее старшая дочь. Пресса утверждает, что лечение в Италии стало для Заворотнюк последним шансом на спасение, в это же время Анна опровергает слухи и уверяет, что ее мать идет на поправку.

"Не верьте этим моральным уродам и не задавайте мне такие бестактные и жестокие вопросы, мы идем на поправку, у нас все будет хорошо", - заявила девушка в ответ на вопрос, жива ли еще актриса.

На один из похожих вопросов о состоянии Анастасии Заворотнюк ее дочь ответила, что актриса все еще борется, семья - молится и надеется на лучшее. Когда же Анне предъявили претензии, мол, семья сама виновата, что в сети распространяются всевозможные слухи, девушка объяснила, почему представители и родные звезды не распространяются о ее здоровье.

"Наша семья не ходит на программы и не устраивает шоу для таких равнодушных людей, как вы, как бы вам этого хотелось. Мы держимся достойной и оставляем подробности в тени", - добавила она в переписке с подписчиками.

  • Напомним, с сентября прошлого года актриса Анастасия Заворотнюк находится под присмотром врачей в одной из клиник Москвы. Подтверждением этой информации стало пребывание в этом же медучреждении ее родственников. Несмотря на отсутствие официальной информации, СМИ приписывают знаменитости рак головного мозга.
  • За время лечения актрисы местная пресса по меньшей мере несколько раз меняла свои "диагнозы" и предсказания относительно судьбы Заворотнюк. В свою очередь, ее родственники и коллеги уже неоднократно просили общественность не спекулировать на здоровье их члена семьи.

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