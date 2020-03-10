Жених Дженнифер Лопес переоделся в ее платье для забавного видео

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поменялись одеждой, сняв ролик для популярного в соцсетях челленджа Flip the Switch.

Челлендж - сетевое соревнование, в котором пользователи должны выполнить задание и выложить результат в сеть. Согласно правилам Flip the Switch, два человека под песню Дрейка Nonstop меняются местами, стоя перед зеркалом. 50-летняя Лопес и ее 44-летний жених справились с ним на ура: в Istagram и TikTok Родригеса ролик посмотрели более 6 млн раз.

Фото: @arod в Instagram

В начале видео Родригес в рубашке, пиджаке и солнечных очках стоит перед зеркалом и снимает, как Лопес в обтягивающем белом платье с открытой спиной танцует соблазнительный танец. Через несколько секунд пара меняется местами, и мускулистый бейсболист пытается повторить пластичные движения своей невесты.

Позже Алекс Родригес опубликовал в Instagram трогательное видео, которым отметил годовщину помолвки с Дженнифер. "Год назад на пляже на Багамах... Я нервничал сильнее, чем за всю мою спортивную карьеру, я опустился на одно колено и задал тебе вопрос… ты сказала "да", - написал счастливый жених. - Дженнифер, каждый миг с тобой - это благословение. Ты мой лучший друг, мое вдохновение, удивительная мама и образец для подражания для всех. Мне так повезло быть с тобой. Спасибо, что сделала мою жизнь лучше".

Фото: @arod в Instagram

Ранее Дженнифер Лопес рассказала, почему откладывает свадьбу с женихом Алексом Родригесом. Свадьба с 44-летним бейсболистом будет для певицы четвертой.

Дочь Дженнифер Лопес спела с мамой на главном спортивном событии года. Девочка присоединилась к Джей Ло и Шакире на сцене Супербоула-2020 и привела тысячи зрителей в восторг.

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