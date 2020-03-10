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Лицо величайшей силы: модель Эшли Грэм поделилась эмоциональным фото своих родов

Рождение сына Грэм называет своим самым большим достижением

вторник, 10 марта 2020, 12:30
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Плюс-сайз модель Эшли Грэм родила первенца в конце января, и теперь в ее Instagram появляется все больше честных фотографий материнства. Звезда подиумов и модных обложек не скрывает, что жизнь молодой мамы далека от глянцевых картинок, потому показывает в своем блоге фигуру после родов, кормит грудью на публике и меняет подгузники прямо в супермаркете.

В честь 8 марта Грэм поделилась с 10 млн подписчиков своим фото во время родов. "Это лицо моей величайшей силы, - написала модель. - Самая большая боль, которую я когда-либо испытывала, и величайшее достижение, которое у меня было".

Фото: @ashleygraham в Instagram

32-летняя модель подчеркнула, что Международный женский день - повод отпраздновать свои сильные стороны. "Несмотря на все трудности и испытания, которые мы все испытывали как женщины, мы также сильные, влиятельные и способные достичь величия", - написала она.

Фото, на котором Грэм кричит от боли, собрало сотни тысяч лайков и восхищенных комментариев. "Сильная, красивая и бесстрашная, - пишут фанаты. - Прекрасное фото, полное силы".

Напомним, что Эшли Грэм рожала дома, вместе с мужем, акушеркой и доулой. Роды заняли 6 часов, но прошли без осложнений.

  • Модель Эшли Грэм показала честные последствия родов, и они далеки от эффектных фото в купальнике. Ее тело действительно изменилось после рождения первенца.
  • Ранее Эшли Грэм показала, как кормит ребенка грудью в кафе. Фото набрало 1,19 млн лайков и разделило фанов на два лагеря: одни поблагодарили знаменитость за поддержку права женщин кормить грудью на публике, другие выступили против публичного кормления.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Эшли Грэм

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