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Дочь Стивена Спилберга рассказала, как отец относится к ее карьере в порно

среда, 11 марта 2020, 11:23
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Микаэла Спилберг утверждает, что ее знаменитых приемных родителей нисколько не смущает ее карьера порноактрисы. Более того, они фактически ожидали, что девушка займется запретным искусством, пишет таблоид The Sun.

Фото: THE SUN

"Мои родители - несмотря на то, что пишут люди - не смущены, они фактически ожидали, что это станет моей карьерой... своего рода искусством аутсайдера... или запретным искусством, потому что они всегда знали, что я была немного невротичной, - рассказала Микаэла. - Они всегда знали: что бы я ни захотела сделать в жизни, я, вероятно, сделаю это, нравится им это или нет. Так что это отчасти похоже на некоторое облегчение. Как будто они готовились к новостям об этом, и им не грустно из-за меня и моего выбора профессии".

Сама Микаэла также не считает своих родителей жертвами.

"Мне из-за них не грустно. Люди не должны расстраиваться за них. Люди говорят: Мне жаль твоих родителей. Но никто здесь не является жертвой", - говорит она.

Напомним, что в феврале Спилберг публично объявила, что выкладывает на PornHub видео со своим участием.

"Я устала ненавидеть свое тело. Устала работать изо дня в день на работе, которая не приносит мне никакого удовольствия. Занимаясь этим, я чувствую, что могу "удовлетворить" других, и это приятно, потому что я не чувствую себя униженной", - объяснила она свой выбор. - Честно говоря, я так долго ненавидела свою грудь, но загрузив в сеть несколько первых видео, я, наконец-то, научилась принимать ее. К тому же поняла, что она - мой источник дохода".

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