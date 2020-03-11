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Сергей и Снежана Бабкины рассказали о состоянии сына после реанимации

По словам родителей, Артур уже идет на поправку

среда, 11 марта 2020, 10:04
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В начале марта старший сын Сергея и Снежаны Бабкиных попал в реанимацию - врачи диагностировали у Артура воспаление легких с осложнениями. Несколько дней мальчик провел в палате интенсивной терапии, а 10 числа был переведен в стационар.

Об этом звездные родители рассказали на своих страницах в Instagram. Бабкины опубликовали фото мальчика из больницы и поделились, что Артур уже идет на поправку.

"У нас отличные новости! Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артусику уже намного лучше! Спасибо вам за поддержку и миллион добрых сообщений", - написала Снежана.

Музыкант также поделился снимком из больничной палаты и написал: "Артуру Сергеевичу уже настолько хорошо, что сегодня он переходит в стационар. Я счастлив. Волшебный день". В посте Бабкин также выразил благодарность всему медицинскому персоналу и поклонникам, которые поддерживали семью в непростое время.

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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Напомним, что Сергей и Снежана Бабкины воспитывают троих детей: Артура (13 лет), Веселину (9 лет) и Елисея (8 месяцев). Также у музыканта есть сын Илья от первого брака.

  • Ранее Снежана Бабкина отреагировала на критику еще одной своей фотографии в Instagram. На снимке супруга артиста кормит грудью маленького сына Елисея. В кадр также попали коты звездной пары: один сидит на руках у танцовщицы, другой - на столе.
  • 18 февраля младшему сыну Сергея и Снежаны Бабкиных исполнилось 8 месяцев. В честь маленького праздника танцовщица решила поделиться первыми достижениями Елисея.

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