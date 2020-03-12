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Что если бы герои "Друзей" повстречали себя молодых: 5 забавных фото к перезапуску сериала

Актеры изменились, но не растеряли очарования и харизмы

четверг, 12 марта 2020, 18:10
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Голландский художник Ард Гелинк создал серию портретов, на которых соединил актеров сериала "Друзья" в молодости и сегодня. Снимками мастер фотошопа поделился в своем Instagram, вызвав у публики настоящий восторг накануне выхода нового эпизода ситкома.

Весь актерский состав "Друзей" подтвердил свое участие в специальном выпуске в феврале 2020 года. Он будет доступен для просмотра на новом стриминговом сервисе HBO уже в мае.

Сериал "Друзья" насчитывает 10 сезонов, которые выходили в период с 1994 по 2004 год. Фанаты требовали воссоединения пятерки друзей с момента его окончания, но продюсеры шоу не собирались возвращать его к жизни.

На фотографиях Арда Гелинка изображены прошлые и настоящие версии Мэтта Леблана (Джои), Дэвида Швиммера (Росс), Мэттью Перри (Чендлер), Лизы Кудроу (Фиби), Кортни Кокс (Моника) и Дженнифер Энистон (Рэйчел).

Ард Гелинк делится с пользователями сети мастерскими фото знаменитостей, на которых фанаты могут оценить их трансформацию. На его аккаунт в Instagram подписаны 243 тыс. человек.

  • Кортни Кокс поздравила Дженнифер Энистон с днем рождения забавной пародией. Актриса не поленилась найти парик, в точности повторяющий прическу подруги.
  • Тренер 50-летней Дженнифер Энистон раскрыл секрет ее стройной фигуры. Вы и так об этом догадывались, все дело в самом образе жизни голливудской звезды.

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