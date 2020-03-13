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Екатерина Кухар сверкнула стройной фигурой на отдыхе в Таиланде: фото

Балерина наслаждается райским отдыхом

пятница, 13 марта 2020, 10:04
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Вернувшись из французского тура Екатерина Кухар отправилась в отпуск. Для отдыха прима-балерина выбрала волшебный уголок экзотического Таиланда - Краби.

Знаменитость опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в ярком купальнике. Екатерина лежит на шезлонге с закрытыми глазами, наслаждаясь лучами солнца.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar

"Время, чтобы выдохнуть, расслабиться и заняться абсолютно ничем! Мы ворвались на архипелаг Краби, как изнемогающие от жажды в оазис! Чтобы восстановиться морально, физически, ментально и эмоционально. Обнулиться и начать дышать этой жизнью заново. Посмотреть на сотни порхающих бабочек, увидеть воду, цвета драгоценных камней, невероятные виды, зеленые тропические леса и закаты", - написала балерина.

Поклонники Екатерины пожелали ей хорошего отдыха, а также восхитились ее стройной фигурой.

"Катюша- какая ты красивая!!! Богиня", "Шикарный купальник, а ноги огонь", "Красотка", "Какая фигура, очень классно выглядите", "Шикарная", - восхищаются фанаты под постом.

  • Екатерина Кухар два месяца находилась на гастролях во Франции. Вернувшись в Украину знаменитость рассказала, что из-за распространения коронавируса страна "объята паникой".
  • Читайте также на theLime, как Екатерина Кухар поздравила старшего сына Тимура с днем рождения. Знаменитость опубликовала "живое" фото, которое сделано за кулисами шоу "Танці з зірками".

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