Владимир Остапчук в день рождения сына дал ему обещание

19 марта день рождения отмечает младший сын украинского телеведущего Владимира Остапчука - Эвану-Александру исполняется 2 года. Звездный папа не упустил возможности публично поздравить малыша.

Остапчук сделал пост в Instagram, в котором обратился к своему ребенку. Публикацию Владимир сопроводил кадрами с именинником. "Дорогой сын. Ты беззаботный, розовощекий и сладкий малыш. И я обещаю тебе, что мы с мамой сделаем все, чтобы твоя жизнь была счастливой и веселой, как твой смех. Люблю", - написал ведущий.

В "сториз" Остапчук рассказал, как поздравлял сына-именинника. "Карантин карантином, а сегодня у Остапчука-младшего день рождения. Поэтому папа едет с полной машиной шариков, тортом и подарками", - говорит на видео ведущий.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук и Елена Войченко публично объявили о разрыве еще осенью прошлого года. Однако до сих пор их брак официально не расторгнут. Жена телеведущего дала объяснение.

Недавно жена телеведущего Елена Войченко дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах Владимира Остапчука, обвинила его в безразличии к детям и пожаловалась на нерегулярные выплаты.

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