RU  UA

Лайм

Владимир Остапчук в день рождения сына дал ему обещание

Сегодня Эвану-Александру исполняется 2 годика

четверг, 19 марта 2020, 18:03
читати статтю українською

19 марта день рождения отмечает младший сын украинского телеведущего Владимира Остапчука - Эвану-Александру исполняется 2 года. Звездный папа не упустил возможности публично поздравить малыша.

Остапчук сделал пост в Instagram, в котором обратился к своему ребенку. Публикацию Владимир сопроводил кадрами с именинником. "Дорогой сын. Ты беззаботный, розовощекий и сладкий малыш. И я обещаю тебе, что мы с мамой сделаем все, чтобы твоя жизнь была счастливой и веселой, как твой смех. Люблю", - написал ведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

В "сториз" Остапчук рассказал, как поздравлял сына-именинника. "Карантин карантином, а сегодня у Остапчука-младшего день рождения. Поэтому папа едет с полной машиной шариков, тортом и подарками", - говорит на видео ведущий.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

  • Владимир Остапчук и Елена Войченко публично объявили о разрыве еще осенью прошлого года. Однако до сих пор их брак официально не расторгнут. Жена телеведущего дала объяснение.
  • Недавно жена телеведущего Елена Войченко дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах Владимира Остапчука, обвинила его в безразличии к детям и пожаловалась на нерегулярные выплаты.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

У члена королевской семьи диагностировали коронавирус

У принца Монако Альбера II диагностирован коронавирус. Знаменитости с коронавирусом

Бритни Спирс попросила троллей не травить ее за одинаковые фото в купальнике

Бритни Спирс в Инстаграм пожаловалась на троллей, которые травят ее за фотографии в купальнике

Принц Гарри и Меган поделились обнадеживающим посланием о коронавирусе, но соцсети их не поняли

Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в лицемерии в ответ на вдохновляющее послание об эпидемии коронавируса

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: