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У Барбары Брыльской диагностировали рак - актриса рассказала о прогнозах врачей

Актриса не стала вдаваться в подробности и призвала поклонников поддержать ее

понедельник, 23 марта 2020, 16:22
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Актриса фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбара Брыльска борется с онкологией. Донедавна информация о диагнозе 78-летней знаменитости была лишь слухом, но теперь она сама подтвердила, что проходит лечение и мечтает о выздоровлении.

Фото: world.korupciya.com

В беседе с журналистами портала "СтарХит" Брыльска не стала вдаваться в подробности и комментировать слухи, что у нее диагностировали именно рак языка. При этом актриса не отрицала, что в целом разговоры небеспочвенны: "Не буду говорить о ней [болезни]. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время", - спокойно ответила она.

Как пишет источник, сегодня звезда советского кино проживает в Варшаве. Часто отдыхает на даче в Гульчево, в 80 километрах от столицы, и, конечно же, следит за ситуацией в связи с эпидемией коронавируса: "Я из дома не выхожу, - также отметила актриса. - Все сидят там, тем более люди старшего поколения. Как проходят дни? Приезжает сын, помогает в семейных делах, я же занимаюсь кошкой".

  • Ранее актер Том Хэнкс рассказал о второй неделе лечения коронавируса и подкинул фанам простой лайфхак.
  • Печальными новостями поделилась актриса София Майлс, известная по фильмам и сериалам "Из ада", "Другой мир", "Доктор Кто" и "Трансформеры: Эпоха истребления". В минувшие выходные от коронавируса умер ее 67-летний отец.

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