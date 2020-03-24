RU  UA

Лайм

В приюте для бездомных животных обнаружили лисенка - его приняли за котенка (фото)

Новорожденные лисята совсем не похожи на своих взрослых родителей

вторник, 24 марта 2020, 18:11
читати статтю українською

Служба спасения диких животных в английском городе Шропшир получила необычный вызов из местного кошачьего приюта: котенок, которого выхаживали волонтеры, оказался маленькой лисичкой. О неожиданной подмене рассказало издание The Dodo.

Фото: Cuan Wildlife Rescue

Лисята обычно рождаются в феврале и марте. Дикие животные появляются на свет со сморщенными мордочками и маленькими ушами, прижатыми к голове. Серые и пушистые, они могут очень сильно напоминать котят.

"Их часто принимают за котят, так как они совсем не похожи на лис, - рассказала Фрэн Хилл, менеджер команды спасения Cuan Wildlife Rescue. - В прошлом у нас было несколько случаев, когда люди месяц или два выращивали лисенка, а потом понимали, что это не кошка. Иногда лисица переносит своих детенышей, если не уверена в своей безопасности. Она носит их одного за другим в новое место назначения, но если ее потревожат или атакуют, она может бросить малыша".

В приюте для кошек лисенок находился чуть больше недели. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, но требует много внимания, чтобы оставаться здоровым и сильным. Его кормят молоком три раза в час до самой полуночи, а затем кормление возобновляют в 6 утра.

"Сейчас он ест из бутылочки, но, скорее всего, скоро начнет лакать. Они быстро взрослеют", - сказала Хилл.

Если спасатели обнаружат еще одного осиротевшего лисенка, животные смогут сформировать связь и развить навыки, необходимые для выживания в дикой природе, но пока их основная задача - помочь малышу вырасти сильным и здоровым.

  • Люди показывают в сети аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить. Хозяева меряются размерами своих собакентов, и это уже похоже на флешмоб.
  • Читайте также на theLime, как пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали, ведь он оказался вовсе и не щенком.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: животные

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Джим Керри пообещал за карантин отрастить бороду, но ответ актрисы из "Игры престолов" звучит страшнее

Но даже если карантин и затянется, сильно актер своих поклонников не удивит

Муж Юлии Саниной показал на архивном фото, какими они были еще до The Hardkiss

Как Юлия Санина и Вал Бебко из группы The Hardkiss выглядели в юности.

Во Франции умер создатель "Астерикса и Обеликса"

Иллюстратор Альбер Удерзо, придумавший Астерикса и Обеликса, умер во Франции в возрасте 92 лет

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: