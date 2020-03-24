В приюте для бездомных животных обнаружили лисенка - его приняли за котенка (фото)

Служба спасения диких животных в английском городе Шропшир получила необычный вызов из местного кошачьего приюта: котенок, которого выхаживали волонтеры, оказался маленькой лисичкой. О неожиданной подмене рассказало издание The Dodo.

Фото: Cuan Wildlife Rescue

Лисята обычно рождаются в феврале и марте. Дикие животные появляются на свет со сморщенными мордочками и маленькими ушами, прижатыми к голове. Серые и пушистые, они могут очень сильно напоминать котят.

"Их часто принимают за котят, так как они совсем не похожи на лис, - рассказала Фрэн Хилл, менеджер команды спасения Cuan Wildlife Rescue. - В прошлом у нас было несколько случаев, когда люди месяц или два выращивали лисенка, а потом понимали, что это не кошка. Иногда лисица переносит своих детенышей, если не уверена в своей безопасности. Она носит их одного за другим в новое место назначения, но если ее потревожат или атакуют, она может бросить малыша".

В приюте для кошек лисенок находился чуть больше недели. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, но требует много внимания, чтобы оставаться здоровым и сильным. Его кормят молоком три раза в час до самой полуночи, а затем кормление возобновляют в 6 утра.

"Сейчас он ест из бутылочки, но, скорее всего, скоро начнет лакать. Они быстро взрослеют", - сказала Хилл.

Если спасатели обнаружат еще одного осиротевшего лисенка, животные смогут сформировать связь и развить навыки, необходимые для выживания в дикой природе, но пока их основная задача - помочь малышу вырасти сильным и здоровым.

Люди показывают в сети аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить. Хозяева меряются размерами своих собакентов, и это уже похоже на флешмоб.

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