У меня началась истерика: Леся Никитюк рассказала о своих ночных приключениях с Джаредом Лето

Этой ночью сбылась мечта Леси Никитюк - ведущая Нового канала пообщалась со своим кумиром, американским рок-музыкантом и актером Джаредом Лето. Это произошло в прямом эфире в Instagram.

Звонок фронтмена 30 Seconds To Mars стал для Леси полной неожиданностью, от избытка эмоций ведущая расплакалась и несколько раз назвала Джареда "дурачком". По словам Никитюк, о прямом эфире она узнала случайно и даже не надеялась, что сможет стать частью онлайн-трансляции.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Я закончила вторую за день тренировку, запыхавшись, пришла в ванну, села на пол. И тут мне пишет друг, мол, зайди срочно в Telegram, – эксклюзивно рассказала ведущая Новому каналу. – Я захожу, а там меня ждет ссылка на прямой эфир Джареда в Instagram. Я бросила запрос, чтобы стать гостем эфира. Но была уверена, что не стану им".

"И вот сижу в спортивках в ванной на полу, и тут мне звонит Джаред Лето! - вспоминает Никитюк. - В этот момент у меня началась истерика. Такой всплеск эмоций, будто в машину, которая долго стояла без бензина, залили литров 200. Точно так же и во мне появилась такая энергия, такой адреналин. Со мной подобное бывало только во время важных кастингов, которые меняли мою жизнь. И я сижу на полу и понимаю: мне звонит Джаред Лето, а я не накрашена и после тренировки. Даже задумалась, может, выйти из онлайна? Потом решила: плевать на внешний вид, такое бывает раз в жизни. Подняла трубку и начала орать "Джаред, это ты? Ну ты дурачок! Ты мне позвонил!". Это были чистые эмоции".

Леся признается, после прямого эфира она рыдала взахлеб.

"Джаред, спасибо! Видите, как бывает? Карантин сдруживает людей, склеивает семьи, которые живут на разных континентах. Позитив и радость от общения победят любой вирус, покончат с любой тревогой, негативом, паникой", - подытожила Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк на время карантина уехала в родной Хмельницкий. Знаменитость не унывает и делится с публикой позитивным настроем.

А Джаред Лето недавно вернулся из пустыни, где провел 12 дней в полной изоляции. Вернувшись домой, фронтмен 30 Seconds To Mars буквально ахнул от новостей - вокруг эпидемия, карантин и бешеный спрос на туалетную бумагу.

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