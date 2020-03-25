RU  UA

Лайм

У меня началась истерика: Леся Никитюк рассказала о своих ночных приключениях с Джаредом Лето

Ведущая подробно описала интернет-встречу с кумиром

среда, 25 марта 2020, 13:17
читати статтю українською

Этой ночью сбылась мечта Леси Никитюк - ведущая Нового канала пообщалась со своим кумиром, американским рок-музыкантом и актером Джаредом Лето. Это произошло в прямом эфире в Instagram.

Звонок фронтмена 30 Seconds To Mars стал для Леси полной неожиданностью, от избытка эмоций ведущая расплакалась и несколько раз назвала Джареда "дурачком". По словам Никитюк, о прямом эфире она узнала случайно и даже не надеялась, что сможет стать частью онлайн-трансляции.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Я закончила вторую за день тренировку, запыхавшись, пришла в ванну, села на пол. И тут мне пишет друг, мол, зайди срочно в Telegram, – эксклюзивно рассказала ведущая Новому каналу. – Я захожу, а там меня ждет ссылка на прямой эфир Джареда в Instagram. Я бросила запрос, чтобы стать гостем эфира. Но была уверена, что не стану им".

"И вот сижу в спортивках в ванной на полу, и тут мне звонит Джаред Лето! - вспоминает Никитюк. - В этот момент у меня началась истерика. Такой всплеск эмоций, будто в машину, которая долго стояла без бензина, залили литров 200. Точно так же и во мне появилась такая энергия, такой адреналин. Со мной подобное бывало только во время важных кастингов, которые меняли мою жизнь. И я сижу на полу и понимаю: мне звонит Джаред Лето, а я не накрашена и после тренировки. Даже задумалась, может, выйти из онлайна? Потом решила: плевать на внешний вид, такое бывает раз в жизни. Подняла трубку и начала орать "Джаред, это ты? Ну ты дурачок! Ты мне позвонил!". Это были чистые эмоции".

Леся признается, после прямого эфира она рыдала взахлеб.

"Джаред, спасибо! Видите, как бывает? Карантин сдруживает людей, склеивает семьи, которые живут на разных континентах. Позитив и радость от общения победят любой вирус, покончат с любой тревогой, негативом, паникой", - подытожила Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

  • Телеведущая Леся Никитюк на время карантина уехала в родной Хмельницкий. Знаменитость не унывает и делится с публикой позитивным настроем.
  • А Джаред Лето недавно вернулся из пустыни, где провел 12 дней в полной изоляции. Вернувшись домой, фронтмен 30 Seconds To Mars буквально ахнул от новостей - вокруг эпидемия, карантин и бешеный спрос на туалетную бумагу.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Тилль Линдеманн показал новое фото из Чернобыля, но некоторым фанам потребовался перевод с украинского

Фронтмен Rammstein собрал уже коллекцию снимков из зоны отчуждения

Группа Mozgi спела о карантине - слушаем трек No Hugs No Kisses

Группа Mozgi презентовала новый трек под названием No Hugs No Kisses.

Звезда фильмов "Хоббс и Шоу" и "Джуманджи" в четвертый раз станет отцом

Актер Кевин Харт станет отцом. Жена Кевина Харта беременна вторым ребенком

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: