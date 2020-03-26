Актер "Дизель Шоу" рассказал, как по глупости потерял за день $70 тысяч

Актер юмористической программы "Дизель Шоу" Евгений Сморигин из-за своей доверчивости лишился крупной суммы денег. Это произошло перед рождением первенца.

Об этом юморист рассказал в программе "Зірковий шлях". Артист несколько лет собирал деньги на квартиру и, когда супруга была на восьмом месяце беременности, Евгений решил приобрести жилье. В тот момент он познакомился с некой Ольгой Кулик, которая в итоге оказалась аферисткой.

Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

"Я за период КВН всех, все, что было за 10 лет, смог накопить определенную сумму - 60 тысяч долларов. Это все, что было. И когда я узнал, что беременная уже Лида, мне надо было хоть что-то купить, какую-то квартиру. И познакомились в одном из клубов с некой Ольгой. Ольга Кулик, женщина такая была", – рассказал Сморигин.

Женщина быстро втерлась в доверие, сказав, что поможет выгодно подобрать хороший вариант, и потребовала всю сумму уже на следующий день. "И вот я снимаю деньги и отдаю ей, вот так без расписок, без ничего, ну она же лучшая подруга", – вспоминает Евгений.

Дальше Ольга выманила у актера еще 10 тысяч долларов, якобы за паркоместо, которые Евгений одолжил у своего коллеги Дмитрия Танковича.

Больше своих денег Сморигин не видел. Через год Евгений таки купил квартиру, где сейчас живет со своей семьей - женой Лидой и тремя детьми.

Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко продолжает делиться подробностями своей личной жизни. Недавно юмористка призналась, что состоит в отношениях уже более пяти лет, а теперь рассказала, где познакомилась с возлюбленным и чем его покорила.

Актер и худрук юмористической студии "Дизель Шоу" Егор Крутоголов впервые показал младшего сына, который появился на свет в сентябре 2019 года.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.