Певица Пинк выпила лишнего и неудачно подстриглась во время карантина

В карантине каждый сходит с ума по-своему, и Пинк рассказала, как изоляция вынудила ее освоить навыки парикмахера. 40-летняя певица выпила несколько бокалов спиртного и решила, что ее отросшие волосы срочно нуждаются в стрижке. Результатом звезда поделилась в Instagram.

"Привет всем, слушайте, это мой личный совет. Я не знаю, сколько вы, ребята, выпили во время карантина, но я решила развлечься и хочу поделиться тем, что сделала прошлой ночью, - говорит Пинк на видео. - Когда я пью алкоголь, у меня появляются действительно блестящие идеи. Прошлой ночью я подумала, что могу стричь волосы. Я же могу сама подстричься, почему я платила людям все это время?"

Затем певица сняла яркую шапочку и показывая короткую стрижку. Она неравномерно побрила волосы над ушами, поэтому ее левая сторона была подстрижена ниже правой.

"Посмотрите, что я сделала, - сказала она. - Что думаете? Хорошо выглядит? Я думаю, что выгляжу очень хорошо. Напоминаю вам Алиссу Милано прямо сейчас? А Шарлиз Терон? Я не знаю. Я попытаюсь исправить это сегодня вечером..."

В самом конце видео Пинк предложила своим поклонникам совет: "Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь дома. Стригите свои волосы. К черту все!"

Ранее Пинк поставила карьеру на паузу ради семьи. 40-летняя звезда решила посвятить год мужу и двум детям.

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