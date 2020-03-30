Привыкла к сельской работе: Джамала рассказала о детстве в Крыму

Сидя дома на карантине, беременная вторым ребенком Джамала решила перебрать альбом с фотографиями. Певица наткнулась на старые снимки, которые пробудили в ней воспоминания о детстве в Крыму и начале карьеры. Ими 36-летняя звезда поделилась в Instagram.

"Я выросла в поселке и с детства привыкла к сельской работе - пропалывать грядки от сорняков, собирать черешню, инжир, хурму, виноградные листья. Задач было миллион: подметать двор, собирать камни в огороде, помогать родителям с уборкой и многое другое. В 9 лет я начала пасти баранов. У меня было 5 барашек, которых я выпасала после школы, - вспоминает Джамала. - Чуть позже родители стали готовить еду отдыхающим, которые заглядывали в наш дом и просто просили накормить. Не удивляйтесь, тогда в Крыму еще не было обилия кафешек, шаурмы, чебуречных. Туристы искали места, где можно было бы поесть. Бывало, что на обед и ужин у нас собиралось по 35-40 отдыхающих, еще и родственников человек 15. После обедов и ужинов оставалась грязная посуда. Так повелось, что мытье посуды было моей обязанностью. Горячей воды не было, только кран с холодной водой у входа во двор и моющие средства. Я плакала, вытирала слезы, но каждый день мыла эту гору посуды".

Когда будущей звезде было 14, ее родители открыли кафе возле моря. Они готовили манты, чебуреки и шашлыки, а она помогала сестре нарезать овощи и снова мыла посуду. Так продолжалось вплоть до 17 лет, когда Джа поступила в киевскую консерваторию. Возвращаясь домой на лето, она продолжала работать в семейном кафе, "обеспечивая себя зимней курткой, сапогами, шарфами и прожиточным минимумом". В Киеве деньги быстро заканчивались, и певице приходилось выбирать между полноценным питанием и походами на концерты.

"Я выбирала второе, - признается она. - В какой-то момент я решила заполнить анкету в Макдональдс. И тогда мудрая сестра Эвелина выступила моим менеджером. Она сказала: "Ты же певица! Какой Макдональдс? Ты же можешь пойти петь в кафе. Ты же все равно поешь Хьюстон, Мэрайю Кэрри, Джексона и т.д. Лучше 20-30 долларов зарабатывать там". Да, но нет. Я записывала бек-вокал в студии очень известным певицам, пела рекламные джинглы, давала уроки вокала, пела на всех джем-сейшенах, выступала в разных джазовых составах и на разных фестивалях и площадках Киева".

Вскоре музыканты подбили Джамалу играть джазовые стандарты и каверы на частных концертах, у нее появилась группа Sweet Time, но петь в ресторанах она так и не смогла. "Однажды вечер проработала в ресторане Диксиленд. Но мне сказали, что я не подхожу. Посетители воспринимали мое выступление как концерт, внимательно слушали, не отвлекаясь на блюда. А ресторану нужны были заказы. Вот такой флешбек", - написала певица.

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