Я бы могла с ней ужиться: Ирина Билык рассказала о будущей невестке

Украинская поп-исполнительница Ирина Билык легко отпустила сына во взрослую жизнь - артистка уверена, что так ему однозначно будет лучше.

Сегодня, как рассказала она в студии проекта "Зірковий шлях", 21-летний Глеб еще учится в университете, но уже подумывает о свадьбе. С будущей невесткой артистке повезло, девушка уже стала для нее как дочь.

Ирина Билык и сын ГлебФото: facebook.com

"Алиса такая добрая и хорошая девочка. Она мне как дочь", – отметила Билык.

Сын артистки и его будущая невеста предпочитают жить отдельно от семьи. По словам Билык, у пары совершенно другая жизнь: "Я бы могла с ней ужиться [с будущей невестой сына], но они не хотят. Глеб и Алиса такие вольнолюбивые дети! Им нравится совершенно другая жизнь, нежели то, к чему мы привыкли".

Напомним, первенца Глеба певца родила в 1999 году, находясь в браке со вторым супругом, моделью Андреем Оверчуком. Второго сына, Табриза, артистка родила от четвертого и нынешнего брака с продюсером Асланом Ахмадовым.

Ранее певица рассказала о серьезной болезни, из-за которой не смогла родить сама. На вопрос, была ли это онкология, Ирина ответила уклончиво.

Также певица трогательно поздравила Аслана с 47-м днем рождения совместным снимком. И все бы ничего, если бы автор этого фото не заигрался с ретушью.

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