Кондратюк объявил старт проекта "Караоке на дивані" - похоже, яйца и курица тоже будут

Из-за введенного в Украине карантина Игорь Кондратюк решил создать новый проект, в котором каждый желающий сможет продемонстрировать свой вокальный талант, но только онлайн. Игра под названием "Караоке на диване" стартует уже 1 апреля.

Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Facebook. Участник игры записывает видео длиной в минуту и высылает его в директ на страницу karaoke_na_dyvani в Instagram. Полученные ролики будут опубликованы в профиле проекта, за которые смогут голосовать пользователи соцсети.

Победители получат призы, которые будут вручать после окончания карантина на месте съемок передачи "Караоке на майдані".

"Главным и единственным судьей справедливого протекания игры является Игорь Васильевич Кондратюк", - отмечается в посте.

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А телеведущая Леся Никитюк на время карантина уехала в родной Хмельницкий. Знаменитость не унывает и делится с публикой позитивным настроем. Главный совет телезвезды – запастись вкусностями.

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