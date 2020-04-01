Настя Каменских объяснила, почему не носит обручальное кольцо

Украинские артисты Настя Каменских и Потап - молодая семья. Однако певицу все чаще стали замечать без обручального кольца. Чтобы не допускать появления слухов о расставании пары, исполнительница решила дать объяснение.

Настя приняла участие в шоу Нового канала "СуперИнтуиция", где рассказала, почему на ее пальце редко можно увидеть обручалку. Как оказалось, это связано с одним неприятным фактом.

Фото: instagram.com/kamenskux

"Обычно я не ношу кольца, даже обручальное, – откровенничает артистка. – Потому что были случаи, когда на концерте наклоняешься, стоя на сцене, руки опускаешь в толпу, здороваешься. А потом достаешь их – а колец уже нет!".

Напомним, что Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения в октябре 2018 года. В мае прошлого года влюбленные сыграли пышную свадьбу под Киевом, куда были приглашены все "сливки" шоу-бизнеса.

Фото: instagram.com/kamenskux

Смотрите также на theLime новый влог Насти Каменских, который она посвятила карантину. В кадре также можно увидеть Потапа, а также рассмотреть частный дом звездной пары, в частности, кухню-студию, ванную комнату, прихожую и место, где рождаются песни.

Также NK опубликовала заводную рэп-композицию, в которой на пяти языках спела о том, как важно оставаться дома и беречь стройность пятой точки.

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