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Звезда "Мстителей" справился с коронавирусом, но не может попасть домой

Несмотря на астму, Идрис Эльба справился с инфекцией без осложнений

среда, 1 апреля 2020, 13:17
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Актер Идрис Эльба оказался в подвешенном состоянии после завершения периода изоляции в связи с диагностированным ранее коронавирусом. Звезда "Мстителей" не смог вылететь домой в Лондон, и в настоящее время находится в штате Нью-Мексико вместе с женой Сабриной, которая заразилась от него Covid-19.

Фото: @idriselba в Instagram

"У нас обоих все в хорошо, мы все еще без симптомов; закончили карантинный период, но мы застряли в подвешенном состоянии. Мы не можем вернуться домой в Лондон, поэтому просто должны сидеть на месте, - сказал 47-летний актер на видео, опубликованном в Twitter. - Мы в порядке и очень благодарны за это. Думаю, что худшее, вероятно, уже позади. Мысленно мы просто стараемся сохранять оптимизм. Я надеюсь, что вы, ребята, тоже не слишком волнуетесь и паникуете. Посмотрите на меня, я думал, что определенно столкнусь с худшими последствиями как астматик, но, к счастью, я справился, и вы тоже справитесь".

Также Эльба поблагодарил всех медработников и подбодрил фанатов, которые переживают трудные финансовые времена. "Это будет тяжелое время для всех, но старайтесь не терять голову, хорошо?" - попросил он.

Напомним, что актер объявил о положительных результатах теста на коронавирус 16 марта. Диагноз его жены был обнародован спустя неделю после того, как она отказалась изолировать себя от Эльбы.

  • Ранее Идрис Эльба ответил на обвинения в том, что звездам платят за ложь о коронавирусе. Актера заподозрили, поскольку он прошел тестирование, не имея симптомов инфекции.
  • Князь Монако выздоровел от коронавируса и рассказал о его последствиях. Альбер II все еще кашляет, но уверяет, что это нормально.

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