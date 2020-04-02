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Знаменитый комик Эдди Лардж умер от осложнений, вызванных коронавирусом

На пике своей популярности актер собирал у экранов до 15 млн зрителей

четверг, 2 апреля 2020, 18:56
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Шотландский комик Эдди Лардж скончался в одном из местных госпиталей, куда попал ранее из-за сердечной недостаточности. Находясь в клинике, 78-летний актер подхватил коронавирус. Новый диагноз оказался для него фатальным, пишет Daily Mail. Эту информацию подтвердил в Фейсбук сын артиста.

Сид Литтл (слева) и Эдди Лардж (справа) Фото: Getty Images

"С большим прискорбием мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром. Он страдал от сердечной недостаточности и, к несчастью, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце не справилось", - написал он.

Выходец из Глазго Эдди Лардж прославился благодаря авторскому комедийному дуэту Little and Large, который основал в 1971 году напару с Сидом Литтлом. Комедийное шоу приятелей выходило на флагманском телеканале BBC с 1978-1991 год, собирая у экранов на пике своей популярности до 15 млн зрителей.

  • 2 апреля от осложнений, также вызванных вирусом Covid-19, умер выдающийся джазовый пианист и педагог Эллис Марсалис-младший. В Новом Орлеане установят публичный мемориал звезды джаза.
  • Ранее в возрасте 59 лет не стало Уоллеса Рони - выдающегося трубача, который был единственным протеже легенды джаза Майлза Дэвиса. Причиной смерти музыканта также стали осложнения коронавируса.

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