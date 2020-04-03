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62-летняя Шэрон Стоун показала полезное упражнение для укрепления легких

Такое упражнение поможет увеличить вместимость легких и укрепить грудную клетку

пятница, 3 апреля 2020, 11:52
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Эпидемия коронавируса заставила многих задуматься о здоровье легких, поскольку врачи неоднократно подчеркивали, что их функциональное состояние напрямую связано с риском осложнений Covid-19. Актриса Шэрон Стоун серьезно отнеслась к этим предостережениям, потому укрепляет свои легкие с помощью дыхательных упражнений. Ими она поделилась с фанатами в Instagram.

"Я остаюсь дома ради детей, общества и матушки природы"Фото: instagram.com/sharonstone/

Упражнение 62-летней актрисы состоит из 4 шагов:

Шаг 1: Глубоко и медленно вдохните, считая до 10.

Шаг 2: Опустите дыхание вниз, к животу, и задержите выдох, считая до 10.

Шаг 3: Выдыхайте воздух, считая до 10.

Шаг 4: Еще раз задержите дыхание, считая до 10.

Свою инструкцию Шэрон дополнила видео, потому вы можете делать упражнение, повторяя за ней.

Знаменитые друзья и поклонники поблагодарили ее за информацию, в то время как другие в разделе комментариев отметили, что они выполняют эти упражнения для борьбы с приступами паники и астмы.

Ранее звезда "Основного инстинкта" неоднократно выступала в соцсетях с призами соблюдать карантин, делилась советами по борьбе с тревожностью и показывала, как сделать маску из подручных средств.

  • В декабре 2019 года с Шэрон Стоун произошел забавный инцидент. Актрису забанили в приложении для знакомств, потому что пользователи не поверили, что она может искать пару онлайн.
  • Сэмюэл Л. Джексон зачитал фанам поучительную сказку о карантине, и мэру Киева есть чему поучиться. Актер стал гостем вечернего шоу Джимми Киммела, которое прошло в онлайн-формате.

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