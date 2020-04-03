62-летняя Шэрон Стоун показала полезное упражнение для укрепления легких

Эпидемия коронавируса заставила многих задуматься о здоровье легких, поскольку врачи неоднократно подчеркивали, что их функциональное состояние напрямую связано с риском осложнений Covid-19. Актриса Шэрон Стоун серьезно отнеслась к этим предостережениям, потому укрепляет свои легкие с помощью дыхательных упражнений. Ими она поделилась с фанатами в Instagram.

"Я остаюсь дома ради детей, общества и матушки природы"Фото: instagram.com/sharonstone/

Упражнение 62-летней актрисы состоит из 4 шагов:

Шаг 1: Глубоко и медленно вдохните, считая до 10.

Шаг 2: Опустите дыхание вниз, к животу, и задержите выдох, считая до 10.

Шаг 3: Выдыхайте воздух, считая до 10.

Шаг 4: Еще раз задержите дыхание, считая до 10.

Свою инструкцию Шэрон дополнила видео, потому вы можете делать упражнение, повторяя за ней.

Знаменитые друзья и поклонники поблагодарили ее за информацию, в то время как другие в разделе комментариев отметили, что они выполняют эти упражнения для борьбы с приступами паники и астмы.

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